أبو الغيط: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يقر السلام بين العرب وإسرائيل

أكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العرب كان لهم دورا قويا في الحرب وفي السلم، موضحا أنه يجب أن يتم وضع خطة لقطاع غزة وستحصل على دعم عربي كبير.



وأضاف في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه إذا تحقق السلام والإعتراف بالدولة الفلسطينية سيحدث السلام بين العرب وإسرائيل.

ولفت السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أنه يمكن أن يحدث تعاونا كبيرا بين العرب وإسرائيل إذا اعترفت بالدولة الفلسطينية.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك سياق فلسطيني إسرائيلي ويحظي بالإحاطة من العرب، موضحا أن الكراهية تجاه إسرائيل بسبب القتل والحرب والدمار.

وأكمل السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: قلت في كتاب (شاهد على الحرب والسلام) أن القوات الإسرائيلية التي اخترقت الثغرة عام 1973 كان يجب إبادتها.

وقال إن أمريكا شهدت تحول رئيسي بشأن حل الدولتين حيث لم يعد هناك رفض مطلق لحل الدولتين، موضحا أن إسرائيل ستحاول عرقلة بناء غزة، موضحا أن العالم الغربي سيدعم غزة ولكن الشعب الفلسطيني لابد أن يساعد نفسه.

وأردف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن نتنياهو يريد استمرار الإحتلال حتى نهاية الكون، مضيفا أن إسرائيل تتبجح أنها ديمقراطية وهي تحتل الأراضي الفلسطينية والغرب يدعم إحتلال إسرائيل لفلسطين ويرفض إحتلال روسيا لأوكرانيا.

وأضاف أن إسرائيل لم تكسب من الحرب في غزة ولم تفرض إرادتها علي غزة رغم ما ارتكبته من جرائم، مضيفا أن إرادة الصمود والسلام للشعب الفلسطيني ستحقق له الكثير ضد إسرائيل، ومخطط تهجير الشعب الفلسطيني لن يتوقف.

وأوضح السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن مخطط التهجير الإسرائيلي حاليا تبخر مع توقيع الاتفاقية وهو نجاح فلسطيني مصري عربي هائل.

وشدد على أن إسرائيل تسعى لتغذية فكرة التهجير لدي للفلسطينيين في المستقبل، ولكن الوطنية الفلسطينية يجب أن تكون محور التفكير والالتزام مستقبلا بالحفاظ على أرضهم، حيث إن الشعب الفلسطيني يجب أن يظل متمسكا بالأرض وعدم مغادرتها تحت أي ظرف.

واختتم أنه لا أحد يستطيع أن يهجر الشعب الفلسطيني من أراضيه، مختتما أن الرئيس السيسي كانت لديه إرادة حديدية وأفشل مخطط التهجير للشعب الفلسطيني.