أبو الغيط: أوشك على البكاء المستمر بسبب دمار غزة وعدم توفر المياه والطعام لسكانها

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أنه يجب أن تنسحب إسرائيل من غزة بالكامل من أجل إعادة إعمار قطاع غزة .

وقال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني تجاوزت الفادحة ".

وتابع أحمد أبو الغيط :" 90 % من مباني قطاع غزة تم تدميرها وأوشك على البكاء المستمر بسبب ما نشاهده من دمار واسع في غزة وعدم توفر المياه والطعام لسكان غزة ".

وأكمل أحمد أبو الغيط :" ما بين 18 لـ 20 الف طفل استشهدوا في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ".

