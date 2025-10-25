أبو الغيط: أرفض عملية 7 أكتوبر 2023 المنفذة بيد حماس

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أنه يرفض عملية 7 أكتوبر التي قامت بها حركة حماس .

وقال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لم يتحدث غربي او امريكي على مدار عامين على استمرار الاحتلال على الأراضي الفلسطينية ولم يتحدث أحد من الغرب على إذلال الفلسطينيين على مدار 30 عاما ".

وتابع أحمد أبو الغيط :" لا اعترض على حق المقاومة وعندما تبدأ بقتل مدنيين العدو توقع انه سيقوم بقتل المدنيين الخاصين بك ".



وأكمل أبو الغيط :" حماس الطرف الأضعف في الحرب مع إسرائيل"، مضيفا:" في 7 أكتوبر حماس دخلوا ارض إسرائيل وتم قتل مدنيين ".



ولفت احمد أبو الغيط :" حماس كانت يجب ألا تقتل مدنيين في أحداث 7 أكتوبر 2023 "، مضيفا:" إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي ".

