أبو الغيط: لم أكتب مذكراتي عن فترة تولي منصب أمين عام الجامعة العربية

كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، مدى إمكانية قيامه بكتابة مذكرات عن فترة عمله في منصب الأمين العام للجامعة العربية .

وقال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كتبت مذكراتي عن 46 سنة عملت فيها دبلوماسيا ووزيرا للخارجية ولم اكتب مذكراتي في فترة تواجدي بالجامعة العربية".

وتابع أحمد أبو الغيط :" الكتابة بتضغط على الإنسان وحياته والكتابة بها اجتهاد شديد ".

واكمل أحمد أبو الغيط :" الإنسان لما يكون في سن صغيرة يستطيع أن يكتب كثيرا لكن مع تقدم السن الظروف والذاكرة قد لا تمكنه من الكتابة ".

ولفت أحمد أبو الغيط :" الفترة الحالية مليئة بالتحديات وأتمنى صياغة شيء يكون للتاريخ ".