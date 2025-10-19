قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع لإنشاء إدارة للآثار العربية بجامعة الدول.. أحمد أبو الغيط يبحث المقترح مع الكحلاوي

الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين
محمد الاسكندرانى

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال حماية وصون التراث والآثار العربية ومناقشة مقترح إنشاء إدارة متخصصة للآثار العربية داخل جامعة الدول العربية.

الاتحاد العام للآثاريين العرب

وخلال اللقاء، سلم الدكتور الكحلاوي مذكرة رسمية إلى الأمين العام تتضمن مشروعا متكاملا لتأسيس الإدارة الجديدة التي تهدف إلى توحيد الجهود العربية في مواجهة التحديات الخطيرة التي تتعرض لها الآثار في المنطقة، وفي مقدمتها عمليات التخريب والسرقة والاعتداءات التي طالت مواقع أثرية عربية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الكحلاوي في مذكرته أن إنشاء هذه الإدارة سيشكل إضافة نوعية لعمل الجامعة العربية من خلال ربط الملف الأثري بالبعدين السياسي والثقافي اللذين تتبناهما الجامعة في حماية هوية الأمة العربية وصون تراثها التاريخي، مشيرا إلى أن التراث هو القوة الناعمة التي تكمل الدور السياسي للجامعة في الدفاع عن قضايا الشعوب العربية.

وقد رحب الأمين العام أحمد أبو الغيط بالمبادرة، مؤكدا اهتمام جامعة الدول العربية بالملف الثقافي والأثري كجزء من منظومة الأمن القومي العربي، ومشيدا بجهود المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب في دعم العمل العربي المشترك في مجال التراث والآثار.

ومن المنتظر أن تتم دراسة المقترح ضمن آليات العمل العربي المشترك، تمهيدا لدراسته من قبل الجهات المختصة داخل الجامعة، بما يعزز من حضور البعد الحضاري والثقافي في منظومة العمل العربي المشترك.

