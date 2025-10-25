بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أن وقف إطلاق النار في غزة هو بداية الطريق ومازال هناك ألف خطوة أخرى .



قال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين قطاع غزة ".

تابع أحمد أبو الغيط :" سيتم تشكيل قوة شرطية من الفلسطينيين وتم تدريبهم في مصر والأردن وهم على الاستعداد للدخول لغزة ".

أكمل احم أبو الغيط :" وفقا للاتفاق سيكون هناك قوة دولية لتامين وقف إطلاق النار وحفظ الأمن المجتمعي في غزة وضمان عدم الاشتباك ".

لفت احمد أبو الغيط :" هذه القوة الدولية سيصدر بها قرار من مجلس الأمن ".