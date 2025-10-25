تحدث أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عن توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .

قال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر منذ عام 1948 مصر والدول العربية مؤيدة للشعب الفلسطينيين ".

وتابع أحمد أبو الغيط :" مصر عبر تاريخها دفعت ثمنا غاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية، وقمة شرم الشيخ حققت السلام ".

أكمل أحمد أبو الغيط :" غزة بها أكثر من 70 ألف شهيد بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع على مدار عامين وهناك معاناة كبيرة في غزة ".

لفت أحمد أبو الغيط :" قبل الاتفاق المجتمع الدولي طلب كثيرا من مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة وكان هناك دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم ".

