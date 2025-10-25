قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان
عبد العاطي: الرئيس السيسي وضع رؤية شاملة لإصلاح النظام الدولي
محافظ الجيزة يتفقد ميدانيًا كفاءة الطرق والمسارات المؤدية الي المتحف المصري الكبير
تنظيم زيارات لسيناء وقرار الحرب .. 5 رسائل للرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام
ترامب: لن ألتقي بوتين حتى يعتقد أنه سيتوصل لاتفاق سلام
رغم تزايد أعداد المجندين.. دروز يواجهون إهانات وتمييزا عنصريا داخل الجيش الإسرائيلي
توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
80 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام إيجل نوار البوروندي
بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة
مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي
أبو الغيط: مصر عبر تاريخها دفعت ثمنا غاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
هاني حسين

تحدث  أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية،  عن توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .

قال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مصر  منذ عام 1948 مصر والدول العربية مؤيدة للشعب الفلسطينيين ".

وتابع أحمد أبو الغيط :"  مصر عبر تاريخها دفعت ثمنا غاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية، وقمة شرم الشيخ حققت السلام ".

أكمل أحمد أبو الغيط :" غزة بها أكثر من 70 ألف شهيد بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع على مدار عامين  وهناك معاناة كبيرة في غزة ".

لفت أحمد أبو الغيط :" قبل الاتفاق المجتمع الدولي طلب كثيرا من مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة وكان هناك دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم ". 
 

