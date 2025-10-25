أبو الغيط: 200 مليون جنيه تكلفة 25 دقيقة قصف مدفعى مصرى لإسرائيل في أكتوبر 1973

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أنه لا ينصح بأي أعمال مسلحة في الشرق الأوسط بعد حرب 1973.

وقال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب ان يكون المنهج هو المنهج الدبلوماسي السياسي العاقل لتحقيق التسوية لاي نزاع ".

وتابع أحمد أبو الغيط :"ماكرون قاد عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل الاتحاد الأوروبي وهناك مواقف جيدة لإسبانيا والنرويج وسلوفينيا".

وأكمل احمد أبو الغيط :" لا نحبذ الاعمال العسكرية على الإطلاق"، مضيفا:" المجتمعات تحتاج للبناء والمستشفيات والجامعات والطرق والتنمية وليس الحروب ".

ولفت احمد أبو الغيط :" 200مليون جنيه تكلفة 25 دقيقة قصف مدفعى مصرى لـ قوات إسرائيل في 6 أكتوبر 1973 ، وهذه التكلفة تعادل 2 مليار جنيه حاليا ".