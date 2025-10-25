أبو الغيط يطالب ترامب في لجنة السلام بتوفير عوامل النجاح والأموال لإعمار غزة

كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عن رأيه في لجنة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب وسيترأسها في غزة .



وقال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هل اللجنة دي هتبذل جهود لتوفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار غزة ؟ ".

وتابع أحمد أبو الغيط :" أليس من المفيد أن ينغمس ترامب في لجنة السلام لتوفير عوامل النجاح لها وتوفير الأموال لإعمار غزة ".

وأكمل احمد أبو الغيط :" علينا الا نرفض أي شيء لمجرد أنه قادم من العالم الغربي ".



ولفت احمد أبو الغيط :" علينا ان نوظف العالم الغربي لإعادة تأهيل وبناء قطاع غزة مرة أخرى ".