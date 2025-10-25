من ريفيرا إلى لا تهجير.. أبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة

تحدث أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عن تحول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه قطاع غزة.

وقال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي “ المذاع على قناة ”صدى البلد”: "رأينا رئيس أمريكي كان يتحدث عن تهجير الفلسطينيين من غزة وتحدث عن ريفيرا ثم تحدث عن عدم التهجير ".



وتابع أحمد أبو الغيط :" الموقف المصري والعربي عامل أساسي في تحول موقف الرئيس الأمريكي تجاه غزة ورفض التهجير ".

وأكمل أحمد أبو الغيط: "ترامب رفض ضم الضفة الغربية لإسرائيل حتى قبل أن يجلس ترامب مع نتنياهو بالبيت الأبيض ".



ولفت أبو الغيط إلى أن تهديد مصر والدول العربية بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل كان بمثابة تهديد حقيقي لإسرائيل.