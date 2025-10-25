أبو الغيط: الأمن والإستقرار في غزة تعرضا لهزة كبيرة

كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين قطاع غزة.



وأضاف في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن القوة العربية - الدولية المقترحة ستكون لمساعدة الإدارة الدولية في غزة.



واستطرد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأمن والإستقرار في غزة تعرض لهزة كبيرة والمجتمع يعاني من مجاعة.



وأردف: أن القوة العربية - الدولية التي ستشكل في غزة سيصدر لها قرار من مجلس الأمن، موضحا أنه تحدثت مع جوتيريش بضرورة صدور قرار أممي يحدد مهام القوة الدولية، حيث إنه لابد من وجود إدارة متكاملة تعمل داخل غزة من أجل الإستقرار .



وشدد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن الحديث عن شكل من يدير غزة لم يحسم حتى الآن ، ولجنة السلام ستكون هي السلطة العليا لإدارة شئون غزة.



وأكمل حديثه أن ترامب يريد أن يترأس لجنة السلام التى ستترأس سلطة شئون غزة، معبرا عن أمله أن يفكر أصحاب التشتت والرفض الدائم بدهاء قبل حسم أمر لجنة السلام.



وتساءل: ما هو دور لجنة السلام ؟ ومن سيكون أعضائها ؟ وما هو دورها ؟، وهل لجنة السلام ستعمل على جمع التبرعات من أجل غزة ؟، وأليس من المفيد أن ينغمس ترامب في لجنة السلام لتوفير الأموال وضمان السلام من أجل غزة؟