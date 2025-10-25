أبو الغيط: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ واستمرار وقف إطلاق النار في غزة

أكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إسرائيل لن تستطيع الوصول إلى البندقية الآلية الموجودة بيد المقاومة.



وأضاف في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أقصر طريق هو العدل وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي والتنمية في غزة.



وأكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أمريكا تتحدث عن جماعات شاردة في غزة لها تبعية مع حماس، موضحا أن أمريكا تتحدث عن إلتزام قيادات حماس بإتفاق وقف الحرب.



وقال إنه لا يعلم نوايا تصريحات الجانب الأمريكي عن إلتزام حماس بالإتفاق، ووقف إطلاق النار في غزة مهزوز وأمريكا تراقب تنفيذه ، مضيفا أن نوايا إسرائيل هي استمرار الحرب والقتل والتدمير في غزة.



وأردف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ترامب يريد دخول التاريخ بوقف إطلاق النار وتحقيق الإستقرار في غزة، حيث إن العالم الغربي كشف وجهه القبيح ويريد تغيير صورته.



وشدد على أن غضب العالم العربي والإسلامي وصل لنهايته مما يحدث من جانب إسرائيل، ولذا يجب أن نعمل على إستمرار إتفاق شرم الشيخ بوقف الحرب وتحقيق بنوده كاملة.



وأكمل أن إسرائيل قامت بتصرفات عنيفة ضد الشعب الفلسطيني، ويجب تنفيذ إتفاق شرم الشيخ واستمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأردف أن إسرائيل مجرمة وقتلت الشعب الفلسطيني والعالم العربي يدعم الأمن والإستقرار في غزة ولكن ليس موقفه موحد بشأن إعمار غزة، ولدينا دول فقيرة في العالم العربي ويأسى لحالها.

وشدد على أن هناك دول في العالم العربي مصممة وعازمة وتدعم غزة بقوة، حيث إن هناك ١٠دول عربية على الأقل لديهم القدرة على دعم غزة ويمكن التعويل عليها في دعم القطاع.