هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

أكد مصدر حكومي أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون أول نوفمبر المقبل إجازة رسمية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، لن يتم تثبيته سنويا، لكن سيكون يوم السبت المقبل فقط، وذلك حتى يتسنى للأجهزة والجهات المعنية بالدولة تنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية.

كان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح بأنه في ضوء الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، والذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف، والمقرر لها الأول من نوفمبر المقبل، وجه الرئيس بأن يكون هذا اليوم إجازة رسمية في الدولة.

وأوضح المتحدث الرسميّ أنه وفقا لذلك، فقد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وقال المستشار محمد الحمصاني: “يأتي قرار الإجازة بتوجيهات الرئيس؛ حتى يتسنى للأجهزة والجهات المعنية بالدولة تنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ستقام لهذا الحدث العظيم بكل سلاسة وسهولة، ولا سيما أنه من المتوقع مشاركة عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول ومسئولي عدد من الدول، بالإضافة إلى كبار الشخصيات البارزة، وكذلك لإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فعاليات الاحتفالية التي يترقبها العالم أجمع”.

