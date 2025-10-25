قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"عم غريب" ليس غريبا بين المصريين | القصة الكاملة لضرب مسن السويس.. وحكاية صفعة حركت ضمير الملايين
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
صدمة قبل لقاء إيجل البوروندي.. أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة مهاجم الأهلي
خلف الحبتور: مصر لها فضل كبير على دول الخليج العربي في بناء الأجيال
غياب 6 نجوم.. موعد قمة ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقناة الناقلة
رغم الهدنة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة
الرئيس السيسي يتابع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
الجيزة تتجمل وشاشات عرض لنقل الحدث في أسيوط..المحافظات تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ضربوه أمام نجلته.. الداخلية تضبط المتهمين بالتعدى على مسن السويس
بشري سارة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات النادي الأهلي
العدالة الإلهية تتحقق.. نجل القذافي يعلق على سجن نيكولا ساركوزي
موعد مباراة منتخب ناشئي اليد بعد الفوز على البرازيل ببطولة العالم
أخبار البلد

الرئيس السيسي يتابع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد عبدالمنعم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي سوف تقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر في الأول من نوفمبر المقبل، حيث استعرض وزير السياحة والآثار الإجراءات والتحضيرات التي تتم بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يشمل الجوانب اللوجستية والفقرات المقترحة للفعاليات، إلى جانب الترتيبات التنظيمية المرتبطة بها.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنظيم حفل افتتاح يليق بمكانة مصر، ويعكس ريادتها في مجال المتاحف والثقافة العالمية، ويسهم في تعزيز الترويج السياحي للبلاد. كما أكد سيادته ضرورة أن تعكس صورة الاحتفالية ليس فقط عظمة هذا الصرح العالمي، بل أيضاً حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات، بما يتناسب مع مكانتها الحضارية أمام العالم. وتناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، ضمن الاستعدادات الجارية للافتتاح.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الملفات الأخرى المرتبطة بعمل وزارة السياحة والآثار، كذلك اطلع سيادته على مستجدات خطط تطوير قطاع السياحة.

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة..الإفتاء توضح

حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة .. الإفتاء توضح

د. نظير عياد

مفتي الجمهورية يغادر العاصمة الماليزية كوالالمبور عائدًا إلى القاهرة

حكم تهرب الزوج من الإنفاق على بيته ملقيًا بالمسؤولية على الزوجة ؟

حكم تهرب الزوج من الإنفاق على بيته وتحميل المسؤولية للزوجة؟..الإفتاء تجيب

كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

