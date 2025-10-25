قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كيف استعد المتحف المصري الكبير لـ حفل الاحتفال؟ .. تفاصيل

المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

أيام قليلة تفصلنا عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير،والذى يعيش حالة من العمل الدؤوب في كافة تفاصلية لإخراج إحتفالية عالمية تليق باسم مصر العظيم.


المتحف المصري الكبير وصف بـ  أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسًا بمساحة 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني.


واستعد المتحف لاستقبال زواره وحفل الافتتاح بتخصيص 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف م2، لتكون تجربة ثرية للسائحين والزواؤ ،واستعد المتحف أيضا بـ قاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 م2، بالإضافة إلى قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة.

وتتضمن تجربة السائح من الاستعدادت الخصاة بـ الزيارة، متحف الطفل الواقع على  مساحة نحو ٥ آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.


يعود تاريخ بدأ العمل في تهيئة الموقع وإزالة مخلفاته في مايو 2005، ثم تأتي انطلاقة المتحف والعمل في البناء عام 2016، ليتم تشغيله تجريبيًا في أكتوبر 2024، على أن يتم افتتاحه رسميًا في 1 نوفمبر 2025.


وينتظر ملايين السائحين الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير،الذى تثري تجربة عشاق الحضارة والتاريخ،خاصة مشاهدة مجموعات كنوز ملكية نادرة أبرزها توت عنخ آمون.

استعدادت المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير المتحف الكبير حفل المتحف المصري الكبير مصر

منة شلبي وأحمد الجنايني
BYD vs Tesla
تسلا
حمدي المرغني وزوجتة
