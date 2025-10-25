انخفاض ملحوظ في أسعار البيض بعد موجة ارتفاعات

قال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، إن الأسواق شهدت اليوم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البيض بعد فترة من الارتفاعات، موضحًا أن سعر طبق البيض الأحمر والأبيض والبلدي كان قد وصل في وقت سابق إلى نحو 165 جنيهًا.

وأشار المنوفي إلى أن السعر الحالي يبلغ حوالي 150 جنيهًا لطبق البيض الأحمر والأبيض، و130 جنيهًا للبيض البلدي، مؤكدًا أن هذا التراجع جاء نتيجة زيادة المعروض واستقرار أسعار الأعلاف نسبيًا خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن الأسواق بدأت تشهد حالة من الهدوء والاستقرار في حركة البيع والشراء، متوقعًا أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي طالما حافظ المنتجون على وفرة الإنتاج ولم تشهد تكاليف الإنتاج ارتفاعًا جديدًا.

وأوضح رئيس جمعية "عين" أن الجمعية تواصل متابعة حركة الأسواق والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين مصالح التاجر والمستهلك، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة جيدة للمواطنين.

