محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
أزمة جوع في أمريكا.. طوابير للموظفين أمام بنك الطعام بعد فقدان أول راتب بسبب الإغلاق الحكومي
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
ميليشيات غزة الجديدة.. تحالف مسلح يواجه حركة حماس برعاية إسرائيلية
اجتماع بين ترامب وتميم ورئيس الوزراء القطري بالطائرة الرئاسية في قاعدة سلاح الجو بالدوحة
أعلى سعر صرف للدولار الآن مقابل الجنيه
بن شرقي يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ 11 بالدوري الممتاز
هشام أبو النصر: 48 منتجا من ثمار الرمان في أكبر مجمع صناعي بأسيوط | خاص
مدير الكرة بالإسماعيلي: زيارة المحافظ منحت اللاعبين دفعة قوية وننتظر دعم الجماهير
أول تحرك برلماني بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
اقتصاد

أعلى سعر صرف للدولار الآن مقابل الجنيه

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار صرف الدولار اليوم السبت استقرت في جميع البنوك العاملة في مصر.

أعلى سعر صرف للدولار

وقدم  بنك التنمية الصناعية أعلى سعر صرف الدولار في البنوك بقيمة 47.64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع.

أقل سعر صرف للدولار

وقدم بنك الاسكندرية اقل سعر لصرف الدولار بقيمة 47.45 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار اليوم السبت 25اكتوبر 2025، ضمن نشرته الخدمية. 


سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 47.53 جنسه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 47.52 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك قناه السويس 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار  في البنك الاهلي المصري 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بن فيصل 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر صرف الدولار بنك مصر البنك الاهلي المصري سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

