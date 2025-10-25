قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة السويس غدا
انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل
حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي
انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات
محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
خدمات

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية
الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية
عبد العزيز جمال

أتاحت المملكة العربية السعودية نظام الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية، عبر المديرية العامة للجوازات، ضمن جهودها المستمرة لتطوير بيئة العمل والاستثمار وتحقيق رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا النظام بتكلفة استثنائية تبلغ 4000 ريال سعودي فقط، ليمنح المقيمين الحق في الاستقرار طويل الأمد داخل المملكة دون الحاجة إلى كفيل، مع حزمة من الامتيازات الخدمية والاقتصادية غير المسبوقة.

مزايا الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

- يوفر نظام الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية للمقيمين العديد من المزايا، أبرزها:

- الحصول على خدمات حكومية إلكترونية بسهولة ويسر.

- فتح الحسابات المصرفية وإدارة المعاملات المالية بشكل قانوني.

- الوصول إلى برامج التعليم والرعاية الصحية المعتمدة داخل المملكة.

- إمكانية استقدام أفراد الأسرة والإقامة معهم بصورة نظامية، بما يضمن الاستقرار العائلي الكامل.

- كما يتيح النظام للمقيمين التمتع بحرية التنقل داخل وخارج المملكة دون قيود نظام الكفالة التقليدي، مما يمنحهم استقلالًا إداريًا وماليًا أوسع.

الفئات المستفيدة من الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

حددت الحكومة السعودية الفئات المؤهلة للحصول على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية وفقًا لمعايير دقيقة تراعي احتياجات التنمية الاقتصادية، وتشمل:

- الخبراء في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وعلوم البيانات.

- المتخصصين الطبيين في المجالات الدقيقة مثل جراحة القلب والأورام.

- العلماء والمهندسين في قطاعات الطاقة المتجددة والفضاء والتخطيط الحضري المتقدم.

- رواد الأعمال والمستثمرين الذين يقدمون مشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية.

- كبار السن الذين أقاموا بشكل قانوني داخل المملكة لأكثر من عشر سنوات متواصلة.

- وتمنح الإقامة الدائمة لحامليها حق التملك السكني، وإدارة الأنشطة التجارية، والمشاركة في السوق المحلي وفق اللوائح المعمول بها، بما يعزز فرص الاستثمار الداخلي.
 

شروط التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

حددت المديرية العامة للجوازات مجموعة من الشروط الأساسية للتقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية، وتشمل:

- أن يكون المتقدم خاليًا من الأمراض المعدية وفق الفحص الطبي المعتمد.

- اجتياز الفحص الطبي المقرر ضمن متطلبات وزارة الداخلية السعودية.

- توفر سجل جنائي نظيف وخلو المتقدم من أي سوابق قانونية.

- إثبات مصدر دخل قانوني ومستقر.

- الإقامة النظامية المتواصلة داخل المملكة لعدة سنوات قبل التقديم.

- وأكدت الجوازات أن جميع الطلبات تخضع للمراجعة الدقيقة من قبل لجان مختصة قبل منح الموافقة النهائية، لضمان تحقيق الشفافية وتطبيق المعايير بعدالة.

طريقة التقديم للحصول على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

يتم التقديم إلكترونيًا عبر المنصة الوطنية الموحدة الخاصة بالإقامة المميزة، والتي تتيح للمقيمين رفع المستندات المطلوبة ومتابعة الطلب خطوة بخطوة حتى إصدار القرار النهائي.
خطوات التقديم تتضمن:

- الدخول إلى المنصة الرسمية للإقامة المميزة.

- إنشاء حساب مستخدم جديد.

- تعبئة نموذج طلب الإقامة الدائمة.

- إرفاق المستندات المطلوبة مثل إثبات الدخل والفحص الطبي والسجل الجنائي.

- سداد رسوم الطلب إلكترونيًا وقدرها 4000 ريال سعودي.

- انتظار إشعار القبول أو طلب استكمال البيانات من الجهات المختصة.

رسوم الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

تبلغ رسوم الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية 4000 ريال سعودي فقط، وهي تكلفة تعد الأقل مقارنة بالأنظمة المماثلة في المنطقة. 

ويعكس هذا السعر التنافسي سياسة المملكة في جذب الكفاءات العالمية واستقطاب أصحاب الخبرات والمواهب لدعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

أهداف نظام الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

تهدف المبادرة إلى تعزيز جاذبية السوق السعودي للاستثمار، وتوطين الخبرات المتقدمة في المجالات التقنية والطبية والعلمية، إلى جانب تشجيع المقيمين على الاستقرار والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل المملكة. 

كما يمثل النظام خطوة استراتيجية في تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال فتح آفاق أوسع للإقامة والعمل الحر.

تفاعل المقيمين والمستثمرين مع النظام الجديد

لاقى الإعلان عن الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية اهتمامًا واسعًا من المقيمين داخل المملكة وخارجها، حيث رحب رجال الأعمال والخبراء بالخطوة معتبرينها نقلة نوعية في سياسات الإقامة والاستثمار. 

نظام الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية الإقامة الدائمة نظام الإقامة الدائمة الجديدة مزايا الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية السعودية شروط التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية طريقة التقديم للحصول على الإقامة الدائمة الجديدة رسوم الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

أول محطة شحن كهربائية
مهرجام دي كاف
حريق هائل بالمحلة
طريقة عمل الثومية
