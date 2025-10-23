ولي العهد السعودي يعتزم زيارة الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل

كشفت وكالة أسوشييتد برس بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من المقرر أن يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر المقبل، في موعد مبدئي قد يخضع للتعديل، وفقًا لما نقلته مصادر مطلعة على الترتيبات.

وتعد هذه الزيارة المرتقبة، بحسب التقرير، أول زيارة رسمية لزعيم أجنبي إلى واشنطن خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤشر على قوة العلاقات بين البلدين واستمرار التنسيق الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن التحضيرات جارية لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات التي من المتوقع أن يشهدها أو يوقعها الرئيس ترامب وولي العهد السعودي خلال الزيارة، وتشمل مبادرات تجارية واستثمارية جديدة في إطار الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال زيارة ترامب إلى السعودية في مايو الماضي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والدفاع.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة وتطورات سياسية واقتصادية متسارعة، ما يجعل من الزيارة محطة مهمة في إعادة صياغة العلاقات الأمريكية–السعودية ضمن المشهد الإقليمي والدولي الجديد.