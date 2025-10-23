قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الإحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين
منظمات أممية: ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين خصوصا الأطفال في السودان
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في مخزن كرتون بالقليوبية
الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية خطوة غير مُجدية
إسبانيا: نعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي
حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها
رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة
3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
أخبار العالم

ولي العهد السعودي يعتزم زيارة الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل

ولي العهد السعودي برفقة ترامب
ولي العهد السعودي برفقة ترامب
القسم الخارجي

كشفت وكالة أسوشييتد برس بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من المقرر أن يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر المقبل، في موعد مبدئي قد يخضع للتعديل، وفقًا لما نقلته مصادر مطلعة على الترتيبات.

وتعد هذه الزيارة المرتقبة، بحسب التقرير، أول زيارة رسمية لزعيم أجنبي إلى واشنطن خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤشر على قوة العلاقات بين البلدين واستمرار التنسيق الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن التحضيرات جارية لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات التي من المتوقع أن يشهدها أو يوقعها الرئيس ترامب وولي العهد السعودي خلال الزيارة، وتشمل مبادرات تجارية واستثمارية جديدة في إطار الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال زيارة ترامب إلى السعودية في مايو الماضي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والدفاع.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة وتطورات سياسية واقتصادية متسارعة، ما يجعل من الزيارة محطة مهمة في إعادة صياغة العلاقات الأمريكية–السعودية ضمن المشهد الإقليمي والدولي الجديد.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ترامب

