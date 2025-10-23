قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يمنع المساعدات ويدمّر 80% من آليات بلدية المدينة
شركات السياحة: تلقي وتسجيل طلبات المواطنين الراغبين بالحج السياحي حتى ٣٠ أكتوبر
ملك بلجيكا للرئيس السيسي: جهودك ركيزة أساسية لوقف إطلاق النار في غزة.. ومناقشة دعم السياحة والاستثمار
القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
الإحصاء السعودية تكشف : 59% من سكان المملكة يمارسون الرياضة أسبوعياً

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ، اليوم، نشرة إحصاءات النشاط البدني في المملكة لعام 2025، التي أظهرت أن 59.1% من سكان المملكة (18 سنة فأكثر) يمارسون النشاط البدني لمدة (150 دقيقة فأكثر) أسبوعيًّا، وكانت النسبة عند الذكور 66.5%، بينما كانت عند الإناث 43.1%.


كما  كانت الفئة العمرية (18- 29 سنة) هي الأعلى في ممارسة النشاط البدني بنسبة 71.2%، فيما كان الأفراد (80 سنة فأكثر) أقل الممارسين للنشاط البدني، حيث لم تتجاوز نسبتهم 3.5%.

ووفقًا لنتائج النشرة ، جاء نشاط التنقل الذي يشمل المشي أو ركوب الدراجات الهوائية في المرتبة الأولى عند الممارسين للنشاط البدني بنسبة 57.1%، يليه النشاط البدني المرتبط بالعمل بنسبة 43.9%، وجاء في المرتبة الأخيرة النشاط البدني غير المرتبط بالعمل بنسبة 37.8%.

وحول الوقت الذي يقضيه البالغون (18 عامًا فأكثر) يوميًا في الجلوس أو الاستلقاء -باستثناء النوم- أظهرت النتائج أن 19.0% من الأطفال والمراهقين (من عمر 5 إلى 17 سنة) يمارسون النشاط البدني لمدة (60 دقيقة أو أكثر) يوميًّا، وكانت النسبة لدى الذكور 23.3% مقابل 14.4% للإناث، وفيما يتعلق بالوقت الذي يقضيه الأطفال والمراهقون (من عمر 5 إلى 17 سنة).

فيما أوضحت النتائج أن 34.6% منهم يقضون من ساعة إلى ساعتين في الجلوس أو المشاركة في أنشطة غير بدنية مستقرة مثل: مشاهدة التلفزيون، أو استخدام الأجهزة الإلكترونية باستثناء المدرسة.

يذكر أن تقديرات نشرة إحصاءات النشاط البدني تستند إلى البيانات المُبلّغة ذاتيًا من الأفراد أو مقدمي الرعاية، وتستعرض مؤشرات النشاط البدني من خلال الإبلاغ الذاتي لسكان المملكة البالغين (18 سنة فأكثر) والأطفال والمراهقين (من عمر 5 إلى 17 سنة) وتعتمد دقة البيانات على نتائج المسح الصحي الوطني، ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2025، والتقديرات السكانية من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2025.

