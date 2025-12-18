قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة أونلاين والتظلم
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للموظفين
عبد الرازق حمد الله يسجل الهدف الثالث للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين بالإسماعيلية
أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
برلماني: قرارات الاستيطان تقوض الشرعية الدولية وتغلق أبواب التسوية السياسية

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في توسيع رقعة الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، وآخرها إقرار إقامة وتقنين 19 مستوطنة جديدة، يعكس استخفافًا متعمدًا بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في نهج أحادي يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض دون اعتبار للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن هذه الخطوات الأحادية تمثل تحديًا مباشرًا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكًا صريحًا لقرارات مجلس الأمن التي شددت مرارًا على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، معتبرًا أن التوسع الاستيطاني ليس مجرد إجراء إداري، بل سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ أي تسوية سياسية مستقبلية من مضمونها، وتقويض الأساس الذي يقوم عليه حل الدولتين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه السياسات التصعيدية تكشف بوضوح غياب الإرادة الحقيقية لدى الاحتلال لتحقيق السلام، وتعكس سعيًا مستمرًا لتكريس الاحتلال وإدامة الصراع، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، ويفتح الباب أمام مزيد من التوترات في المنطقة، التي لا تحتمل مزيدًا من الأزمات.

وأشاد بالموقف المصري الراسخ، الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية بوضوح، برفضها القاطع لأي محاولات للتوسع الاستيطاني، مؤكدًا أن هذا الموقف ينطلق من ثوابت وطنية وقومية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورافضة لأي إجراءات من شأنها تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

غزة الضفة الضفة الغربية البرلمان النواب مجلس النواب

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟

مراعاةً للظروف الاستثنائية.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين الأزهرية للعامين الدراسيين 2023/2024 و2024/2025

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين الأزهرية لعامين دراسيين

وفد دار الإفتاء المصرية يشارك في المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

وفد دار الإفتاء يشارك بالمؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

