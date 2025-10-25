قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

“سيكون لدينا أكبر متحف للآثار المصرية في العالم”، تلك كانت الجملة التي قالها الفنان فاروق حسني ذات يوم، وكان وزيرا للثقافة في ذلك الوقت وهو يجلس علي العشاء  في معهد العالم العربي في باريس في حوار عابر مع أحد المشاركين في العشاء، كلمات خرجت منه بعفوية، دون أوراق أو ميزانية أو خطة تنفيذ، لكنه كان حلمًا لفنان يرى أن حضارة بلده لا تليق بها كلمة "مخزن" التي وصف بها الأجنبي المتحف المصري القديم في التحرير.
واعتبرها إهانة لبلده وتاريخ بلده ، ردّ عليه فاروق حسني بهدوء، لكنه كان يشتعل من الداخل: "هيبقى عندنا أكبر متحف في العالم"
عاد إلى القاهرة وهو مؤمن أن ما قاله لا يجب أن يظل جملة او حلما ، بل مشروعًا واجب التنفيذ، مشروع متحف يليق باسم مصر وحضارتها وآثارها، الوزير كان يفكر بثقة الفنان الذي يرى أبعد من الأرقام:"الأعمال الكبيرة بتجيب تمويلها"، ومن هذه اللحظة، بدأ الحلم يتحرك.
تحولت الفكرة إلى مشروع قومي، وبدأت الاستعدادات والدراسات والاختيارات.. وخلية نحل تعمل بكل الجهد والوطنية بعد أن استطاع الحصول علي التمويل اللازم، واختير موقع المتحف عند سفح الأهرامات، ليكون امتدادًا طبيعيًا للتاريخ الذي تحمله الرمال من حوله.
وقبل البدء في البناء تم نقل تمثال رمسيس في موكب ملكي يليق به وتم وضعه في مدخل المتحف حسب تخطيط المشروع وبدأت سنوات من العمل المتواصل حتى أصبح الحلم حقيقة، وصار لمصر صرحٌ يليق بتاريخها الممتد لآلاف السنين.
وتوقف البناء ثم جاء الزعيم الرئيس السيسي ليدفع بقوة ويعود العمل ليلا ونهارا، ليتم الإنجاز؛ و تحديد موعد الافتتاح ١ نوفمبر القادم  في حفل عالمي بحضور دولي كبير، ويعيد لمصر مكانتها العالمية بمتحف يليق  بحضارتها. 
التشغيل التجريبي بدأ في أكتوبر ٢٠٢٤ .. منذ عام مضي وشهد إقبالاً غير مسبوق وتحولت المنطقة حوله مع مدخل الاهرامات إلي مكان حضاري وسياحي من الدرجة الاولى.
اليوم، ونحن ننتظر حفل افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا، لابد أن نتذكر تلك اللحظة التي نطق فيها فاروق حسني جملته في باريس، بلا ورق ولا لجان فقط مجرد حلم لفنان آمن ببلده وبقدرات بلده .. وأن بلده تستحق مكانتها بين الأمم.

حلم بدأ بكلمة،وتحول إلى أكبر متحف للآثار في العالم لحضارة واحدة .. ينتظر حضور زعماء ومشاهير العالم كله وتغطية إعلامية عالمية. 
تحية للفنان فاروق حسني الذي تحول حلمه إلى واقع تفخر به مصر كلها.

أكبر متحف للآثار المصرية الفنان فاروق حسني فاروق حسني

