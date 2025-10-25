لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر

علقت الإعلامية لميس الحديدي على احتفالية "وطن السلام" التي عقدت بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: “احتفالية وطن السلام التي حضرها الرئيس في مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية شارك فيها عدد كبير من الفنانين، وحملت رسائل عديدة ما بين جهود مصر لتحقيق السلام، وآخرها مؤتمر شرم الشيخ، لكن السلام القائم على القوة، وهي قضية مهمة جدًا، فلا يمكن تحقيق السلام إلا بقوة قادرة على فرضه”.

أجهزة صوت وإضاءة

وأضافت خلال تقديمها برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار: “مشهد رائع، وعندما أشاهد مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية أترحم على اللواء محمد الأمين الذي كان مستشارًا للرئيس السيسي، وأشرف على هذه المدينة العظيمة، كان رجلًا عظيمًا، وهذه المدينة تفخر بها مصر بما تضمّه من مسارح ودار أوبرا وأفضل أجهزة صوت وإضاءة شيء نفخر به جميعًا كمصريين”.



وواصلت قائلة: “احتفالية وطن السلام ونحن في شهر أكتوبر، شهر الانتصارات مشهد الاطفال كان الاهم وحديثهم العفوي مع الرئيس لطيف جداً”.



واختتمت حديثها قائلة: "الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي لمصر، لا تنفصل عنها، فمصر خاضت حروبًا كثيرة، وكانت أجزاء كبيرة منها بسبب فلسطين، وهي قضية لا تنفصل عنا، ونعتبرها ثاني قضية بعد قضية الوطن".