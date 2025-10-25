قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“
توقف 50 ألف هاتف رغم إعفائها من الجمارك .. تفاصيل
النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة
وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة
تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في احتفالية "مصر وطن السلام".. نواب: أكدت قوة الدولة ووعيها في توظيف الفن لخدمة المجتمع وترسيخ الهوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أميرة خلف
  • برلماني: احتفالية "وطن السلام" عكست قوة الدولة المصرية الناعمة في توظيف الثقافة والفن لخدمة القضايا الوطنية
  • عضو بالشيوخ : كلمة الرئيس السيسي في إحتفالية "وطن السلام " تؤكد الثوابت المصرية الراسخة في  دعم القضية الفلسطينية
  • برلماني: مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل دورها التاريخي كمنارة للسلام وصوتٍ للعقل والحكمة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، الاحتفالية الوطنية الكبرى التي أقيمت تحت عنوان “وطن السلام”، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بكلمة الرئيس السيسي، مؤكدين أنها جاءت لتجدد التأكيد على ثوابت الدولة المصرية في دعم الأمن والسلام الإقليمي والدولي، مع التمسك بحق الشعوب في الدفاع عن أوطانها وصون كرامتها.

كما أشاروا إلى أن الاحتفالية عكست وحدة الشعب والقيادة، ورسخت معاني الانتماء والوفاء لتضحيات الأبطال، مؤكدين أن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة في مواجهة التحديات وبناء الجمهورية الجديدة على أسس من القوة والعزيمة والإرادة الوطنية.


بداية ، أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال ،إحتفالية "وطن السلام " بمدينة الفنون والثقافة ، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكداً أن الكلمة عبرت عن الثوابت المصرية الراسخة التي تنتهجها القيادة السياسية في اقرار السلام ،  والدفاع عن القضية الفلسطينية ، والرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينين حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية .

وأشار" الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ، ان الكلمة عكست ما قامت به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، منذ عامين منذ أحداث السابع من أكتوبر ، من أجل وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة وتابع : "الكحيلي" قائلاً: أن الشعب الفلسطيني عاش مأساة إنسانية غير مسبوقة ، ومصر كانت حريصة علي ضرورة وقف الحرب لانهاء المعاناة التي دامت عامين.

وأضاف" عضو مجلس الشيوخ " أن احتفالية "وطن السلام" عكست قوة الدولة المصرية الناعمة في توظيف الثقافة والفن لخدمة القضايا الوطنية، وحكمة الرئيس السيسي، وأن اختيار عنوان الاحتفالية لم يكن صدفة، بل يعبر عن هوية مصر التاريخية كقلبٍ نابضٍ بالسلام وحارسٍ لأمن المنطقة واستقرارها.

وأشار" الكحيلي"  أن مشهد لقاء الرئيس السيسي  بالطفلة الفلسطينية ريتاج حمل دلالات إنسانية مؤثرة،  تُجسد عُمق الوجدان المصري تجاه فلسطين، تؤكد أن دعم مصر للاشقاء في فلسطين ليس فقط سياسياً بل أيضاً إنسانيا فالقضية الفلسطينية في وجدان كل مصر.


من جانبه، أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية “وطن السلام”، وتوقيعه على “رسالة سلام من مصر إلى العالم”، جاءت لتجسد جوهر النهج المصري القائم على الإيمان بالسلام كخيارٍ استراتيجي وركيزةٍ أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.


وقالت النائبة هند رشاد إن الرئيس عبّر في كلمته عن ضمير الأمة المصرية التي طالما كانت منادية بالسلام ومؤمنة بأن التنمية لا تُبنى إلا في مناخ من الاستقرار والتعاون الإنساني، مشيرة إلى أن الرسالة التي وجّهها الرئيس للعالم من قلب العاصمة الإدارية الجديدة تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة لترسيخ قيم السلام، وصون الأمن الإقليمي، والدفاع عن العدالة الإنسانية.


وأضافت النائبه هند رشاد أن إشادة الرئيس بجهود وقف الحرب في غزة تعبّر عن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أدت دورًا محوريًا في التهدئة، ودفعت بكل قوتها الدبلوماسية والإنسانية لوقف نزيف الدم، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على أن “النصر لا يأتي بالقوة وحدها، بل بإرادة الشعب وإيمانه بعدالة قضيته”، هو رسالة عميقة المعنى تُعيد إلى الأذهان روح أكتوبر الخالدة، وتؤكد أن القيادة السياسية تُؤمن بالشعب المصري كقوة حقيقية قادرة على مواجهة التحديات وبناء المستقبل.

كما ثمّنت النائبة هند رشاد أن ما ورد في كلمة الرئيس من توجيهٍ بضرورة تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب من خلال زيارات الجامعات والمدارس إلى سيناء، معتبرة أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على ربط الأجيال الجديدة بتاريخ بلادهم وبطولات أجدادهم، وترسيخ قيم الانتماء والفخر الوطني.


في سياق متصل،أكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية “وطن السلام”، وتوقيعه على “رسالة سلام من مصر إلى العالم”، جاءت تعبيرًا صادقًا عن جوهر السياسة المصرية الحديثة التي توازن بين القوة في الموقف والإيمان العميق بالسلام كخيارٍ استراتيجي.

وقال النائب عبد الوهاب خليل إن الرئيس السيسي بعث من العاصمة الإدارية الجديدة رسالة أمل للعالم أجمع مفادها أن مصر ستظل دائمًا منارة للسلام وصاحبة صوتٍ عاقلٍ يدعو إلى الحوار بدلًا من الصراع، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة تؤكد أن مصر لا تكتفي بالدعوة إلى السلام، بل تصنعه بالفعل من خلال مواقفها وسياساتها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والعالمية.


وأضاف عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس عن وقف الحرب في غزة وتقديره لمعاناة الشعب الفلسطيني جاء ليؤكد أن مصر كانت وما زالت الداعم الرئيسي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنها تتحرك بجهد دبلوماسي وإنساني كبير لتخفيف معاناة المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.


وأشار النائب عبد الوهاب خليل إلى أن الرئيس السيسي أعاد في كلمته التأكيد على قيمة النصر المستمد من إرادة الشعوب ووحدتها، وهو ما يربط بين انتصارات أكتوبر المجيدة وما تشهده مصر اليوم من إنجازات تنموية وإصلاحات شاملة، موضحًا أن روح أكتوبر لا تزال حاضرة في كل خطوة تخطوها الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.


كما رحّب عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس إلى الجامعات والمدارس بتنظيم زيارات إلى سيناء، معتبرًا أن هذا التوجيه يحمل رسالة وطنية مهمة تهدف إلى تعميق الانتماء والوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، وربط الشباب بتاريخ وطنهم وبطولات أبطاله الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والعِرض.

عبد الفتاح السيسي مصر وطن السلام وطن السلام غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

ترشيحاتنا

مهرجان الإسماعيلية

إبهار سريلانكا ولياقة غينيا .. فرق خطفت الأنظار بافتتاح مهرجان الإسماعيلية

رينو كليو 2026

مواصفات رينو كليو 2026 الجديدة كليًا .. وسعرها عالميًا

سيارة

مواصفات أحدث سيارة لفولكس فاجن العالمية

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

فيديو

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد