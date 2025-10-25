إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في احتفالية "مصر وطن السلام".. نواب: أكدت قوة الدولة ووعيها في توظيف الفن لخدمة المجتمع وترسيخ الهوية

برلماني: احتفالية "وطن السلام" عكست قوة الدولة المصرية الناعمة في توظيف الثقافة والفن لخدمة القضايا الوطنية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، الاحتفالية الوطنية الكبرى التي أقيمت تحت عنوان “وطن السلام”، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بكلمة الرئيس السيسي، مؤكدين أنها جاءت لتجدد التأكيد على ثوابت الدولة المصرية في دعم الأمن والسلام الإقليمي والدولي، مع التمسك بحق الشعوب في الدفاع عن أوطانها وصون كرامتها.

كما أشاروا إلى أن الاحتفالية عكست وحدة الشعب والقيادة، ورسخت معاني الانتماء والوفاء لتضحيات الأبطال، مؤكدين أن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة في مواجهة التحديات وبناء الجمهورية الجديدة على أسس من القوة والعزيمة والإرادة الوطنية.



بداية ، أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال ،إحتفالية "وطن السلام " بمدينة الفنون والثقافة ، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكداً أن الكلمة عبرت عن الثوابت المصرية الراسخة التي تنتهجها القيادة السياسية في اقرار السلام ، والدفاع عن القضية الفلسطينية ، والرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينين حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية .

وأشار" الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ، ان الكلمة عكست ما قامت به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، منذ عامين منذ أحداث السابع من أكتوبر ، من أجل وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة وتابع : "الكحيلي" قائلاً: أن الشعب الفلسطيني عاش مأساة إنسانية غير مسبوقة ، ومصر كانت حريصة علي ضرورة وقف الحرب لانهاء المعاناة التي دامت عامين.

وأضاف" عضو مجلس الشيوخ " أن احتفالية "وطن السلام" عكست قوة الدولة المصرية الناعمة في توظيف الثقافة والفن لخدمة القضايا الوطنية، وحكمة الرئيس السيسي، وأن اختيار عنوان الاحتفالية لم يكن صدفة، بل يعبر عن هوية مصر التاريخية كقلبٍ نابضٍ بالسلام وحارسٍ لأمن المنطقة واستقرارها.

وأشار" الكحيلي" أن مشهد لقاء الرئيس السيسي بالطفلة الفلسطينية ريتاج حمل دلالات إنسانية مؤثرة، تُجسد عُمق الوجدان المصري تجاه فلسطين، تؤكد أن دعم مصر للاشقاء في فلسطين ليس فقط سياسياً بل أيضاً إنسانيا فالقضية الفلسطينية في وجدان كل مصر.



من جانبه، أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية “وطن السلام”، وتوقيعه على “رسالة سلام من مصر إلى العالم”، جاءت لتجسد جوهر النهج المصري القائم على الإيمان بالسلام كخيارٍ استراتيجي وركيزةٍ أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.



وقالت النائبة هند رشاد إن الرئيس عبّر في كلمته عن ضمير الأمة المصرية التي طالما كانت منادية بالسلام ومؤمنة بأن التنمية لا تُبنى إلا في مناخ من الاستقرار والتعاون الإنساني، مشيرة إلى أن الرسالة التي وجّهها الرئيس للعالم من قلب العاصمة الإدارية الجديدة تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة لترسيخ قيم السلام، وصون الأمن الإقليمي، والدفاع عن العدالة الإنسانية.



وأضافت النائبه هند رشاد أن إشادة الرئيس بجهود وقف الحرب في غزة تعبّر عن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أدت دورًا محوريًا في التهدئة، ودفعت بكل قوتها الدبلوماسية والإنسانية لوقف نزيف الدم، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على أن “النصر لا يأتي بالقوة وحدها، بل بإرادة الشعب وإيمانه بعدالة قضيته”، هو رسالة عميقة المعنى تُعيد إلى الأذهان روح أكتوبر الخالدة، وتؤكد أن القيادة السياسية تُؤمن بالشعب المصري كقوة حقيقية قادرة على مواجهة التحديات وبناء المستقبل.

كما ثمّنت النائبة هند رشاد أن ما ورد في كلمة الرئيس من توجيهٍ بضرورة تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب من خلال زيارات الجامعات والمدارس إلى سيناء، معتبرة أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على ربط الأجيال الجديدة بتاريخ بلادهم وبطولات أجدادهم، وترسيخ قيم الانتماء والفخر الوطني.



في سياق متصل،أكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية “وطن السلام”، وتوقيعه على “رسالة سلام من مصر إلى العالم”، جاءت تعبيرًا صادقًا عن جوهر السياسة المصرية الحديثة التي توازن بين القوة في الموقف والإيمان العميق بالسلام كخيارٍ استراتيجي.

وقال النائب عبد الوهاب خليل إن الرئيس السيسي بعث من العاصمة الإدارية الجديدة رسالة أمل للعالم أجمع مفادها أن مصر ستظل دائمًا منارة للسلام وصاحبة صوتٍ عاقلٍ يدعو إلى الحوار بدلًا من الصراع، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة تؤكد أن مصر لا تكتفي بالدعوة إلى السلام، بل تصنعه بالفعل من خلال مواقفها وسياساتها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والعالمية.



وأضاف عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس عن وقف الحرب في غزة وتقديره لمعاناة الشعب الفلسطيني جاء ليؤكد أن مصر كانت وما زالت الداعم الرئيسي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنها تتحرك بجهد دبلوماسي وإنساني كبير لتخفيف معاناة المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأشار النائب عبد الوهاب خليل إلى أن الرئيس السيسي أعاد في كلمته التأكيد على قيمة النصر المستمد من إرادة الشعوب ووحدتها، وهو ما يربط بين انتصارات أكتوبر المجيدة وما تشهده مصر اليوم من إنجازات تنموية وإصلاحات شاملة، موضحًا أن روح أكتوبر لا تزال حاضرة في كل خطوة تخطوها الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.



كما رحّب عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس إلى الجامعات والمدارس بتنظيم زيارات إلى سيناء، معتبرًا أن هذا التوجيه يحمل رسالة وطنية مهمة تهدف إلى تعميق الانتماء والوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، وربط الشباب بتاريخ وطنهم وبطولات أبطاله الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والعِرض.