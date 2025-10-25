قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
إسعاد يونس أمام الرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام: معلش مجبتش البيجامة الكاستور
الطفلة مليكة للرئيس السيسي: كان نفسي أشوفك أوي بجد.. فيديو
بنحبك يا ريس.. استقبال حافل للرئيس السيسي بفاعليات الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام»
التعادل السلبي يحسم مباراة حرس الحدود وغزل المحلة
حوار تفاعلي بين وزير الخارجية وطلاب جامعة بدر عن القضايا الإقليمية والدولية
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسي يوقع في سجل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية
الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية مصر وطن السلام.. فيديو
"كنوز الفراعنة" تسبب زحاما شديدا في روما
نيوكاسل يفوز على فولهام 2-1 بالدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

منال سلامة
منال سلامة
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة منال سلامة على الهجوم الكبير الذى تعرضت له ابنتها الفنانة أميرة اديب والذى يعتبر غير مبرر من وجهة نظرها .

وقالت منال سلامة خلال لقاءها فى برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية شيرين سليمان ،  فى المقابل اميرة اديب له جمهور كبير وان جميع شباب جيلها يتابعها بحب وشغف حتى الأمهات يطلبوا ألتقاط الصور معها لمجرد انها والدة اميرة اديب.

منال سلامة: الناس اصبحوا بدون قلب 

وعن الإنتقادات الكبيرة التى واجهتها منذ ظهورها ، قالت منال سلامة ، "الناس بقت بلا قلب من حقك ما تحبنيش كفتانة ، لكن مش لازم تغلط فيا أو تحسسني إنك عايز تهدمني ، حتى فى القران  الكريم قال: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ)، يعني ما ينفعش تاخد بنتي بذنب عيلتها .

واستكملت منال سلامة معلقة: “اميرة اديب هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب بالرغم ان محدش ساعدها وانا كنت رافضة دخولها الفن لأنها مهنة قاسية جدا وكنت اتمني تعيش حياتها طبيعية كأم وزوجة بعيد عن توتر وقلق الفن”.

منال سلامة: بنتي عندها ADHD ومازالت فى مرحلة التجربب

وكشفت منال سلامة أن ابنتها تعاني من فرط حركة  (ADHD) ، معلقة: "أميرة موهوبة جدًا، اللي عندهم (ADHD) بيكونوا متعددي المواهب، وهي فعلاً كذلك، بتعزف موسيقى، بترسم، بترقص، بتمثل، وبتغني بطريقتها الخاصة. هي مش مطربة، لكنها بتقدم شو ومازالت فى مرحلة التجريب  لحد سن الثلاثين لحد ما تعرف عايزة تبقى إيه بالضبط .
 

منال سلامة اعمال منال سلامة اميرة اديب

