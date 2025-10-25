العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه في 2009 إسرائيل كانت تريد إدخال قوات أوروبية بدون موافقة الفلسطينيين ولكننا حذرناهم، وبعد تحذيرنا لهم بخطورة ذلك تراجعوا.



وقال في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن قطاع غزة سيحرر بالكامل من إسرائيل، وجيش الاحتلال لن يتواجد في قطاع غزة، والقوات الدولية ستكون مسئولة عن تأمين وإدارة غزة.



ولفت إلى أن العالم كله سيقف في وجه إسرائيل وستنسحب بالكامل من قطاع غزة، موضحا أنه لابد أن تنسحب إسرائيل بالكامل من أجل ضخ المليارات لإعادة إعمار غزة.



واستطرد أن الشعب الفلسطيني يجب أن يحظى بالحماية العربية والدولية لأقصى الحدود، قائلا: لدينا أمل أن يظل ترامب مهتما بقضية غزة ولا ينصرف لقضايا العالم الأخرى.



وأضاف أن حماس تمتلك قاذفات هاون وصواريخ وبنادق ومسدسات، ولو تخلت حماس عن الصواريخ وقذائف الهاون لن يتخلوا عن البنادق.



واختتم السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ٨٠ مليون عدد المواطنين في المشرق العربي تقريبا، موضحا أن ١١٠ مليون عدد سكان مصر حاليا، ودول المشرق مخزن به في منازلهم ما لا يقل عن ٣٠ مليون قطعة سلاح، و٢٥٠ مليون قطعة سلاح في يد المواطنين بأمريكا والسلاح موجود في كل بيوت أهالينا.