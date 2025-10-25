خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

نفي النائب رضا نصيف، عضو مجلس النواب السابق عن محافظة البحيرة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه للاعتداء من قبل عدد من الأهالي وإلقائه في ترعة أثناء جولة انتخابية.

وأكد النائب أن ما جرى تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أن الصور المنتشرة قديمة وتعود إلى عام 2019، خلال خلاف نشب بينه وبين عدد من المواطنين بسبب تدخله لحل نزاع على إحدى الأراضي الزراعية ، وليس له أي علاقة بالانتخابات الجارية ، خصوصاً إنه غير مرشح فى الإنتخابات حالياً .

وأضاف “نصيف” أن الواقعة حينها تم تحرير محضر رسمي بها، وباشرت نيابة كفر الدوار التحقيقات ، مؤكدًا أن لديه عقود شراء رسمية تثبت امتلاكه 35 فدانًا من أصل 50 فدانًا محل النزاع، وأن القضاء فصل في القضية لصالحه.

من جانبه، أوضح مصدر أمني بمديرية أمن البحيرة، أن الواقعة التي تم تداول صورها قديمة، وأنها كانت مشاجرة محدودة بين طرفين ، نتج عنها سقوط أحدهما في الترعة نتيجة تدافع بالأيدي، مشيرًا إلى أن الأمر لا علاقة له بالانتخابات أو أي اعتداء من الأهالي كما زعمت المنشورات المنتشرة على مواقع التواصل.