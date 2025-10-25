قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة قبل لقاء إيجل البوروندي.. أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة مهاجم الأهلي
خلف الحبتور: مصر لها فضل كبير على دول الخليج العربي في بناء الأجيال
غياب 6 نجوم.. موعد قمة ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقناة الناقلة
رغم الهدنة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة
الرئيس السيسي يتابع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
الجيزة تتجمل وشاشات عرض لنقل الحدث في أسيوط..المحافظات تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ضربوه أمام نجلته.. الداخلية تضبط المتهمين بالتعدى على مسن السويس
بشري سارة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات النادي الأهلي
العدالة الإلهية تتحقق.. نجل القذافي يعلق على سجن نيكولا ساركوزي
موعد مباراة منتخب ناشئي اليد بعد الفوز على البرازيل ببطولة العالم
طرح 1128 قطعة أرض صناعية بمساحة 6.2 مليون متر في 16 محافظة
موعد بدء شهر رمضان 2026 فلكيًا
محافظات

حتى نهاية أكتوبر..تعرف على جدول زيارات المكتبة المتنقلة بالبحيرة

ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، جهود المحافظة لنشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي لدى مختلف الفئات العمرية، وحرصًا على وصول الخدمات المعرفية إلى القرى والنجوع.

تواصل المكتبة المتنقلة جولاتها التوعوية والثقافية بمختلف مراكز المحافظة خلال الفترة من 24 حتى 31 أكتوبر 2025.

شهدت أمس الجمعة 24 أكتوبر انطلاق فعاليات المكتبة المتنقلة ضمن القوافل الثقافية بمركز الدلنجات بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة، وتستمر الزيارات وفق الجدول التالي:

السبت الموافق 25/10: المشاركة مع القوافل الثقافية بالدلنجات بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة.

الأحد 26/10: زيارة مدرسة العدل للتعليم الأساسي بالنوبارية وكذلك المشاركة مع القوافل الثقافية بالدلنجات بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة.

الإثنين 27/10: زيارة معهد التمامة الإعدادي الأزهري بكفر الدوار.

الثلاثاء 28/10: زيارة مدرسة أبي بكر الصديق الرسمية للغات – إدارة مركز دمنهور.

الأربعاء 29/10 : مدرسة الفارابي الخاصة – إدارة مركز دمنهور.

الجمعة 31/10/2025: نادي المحمودية الرياضي.

وتتضمن الفعاليات أنشطة متنوعة تشمل ورش القراءة والرسم والتلوين، والمسابقات الثقافية والتعليمية، والعروض الفنية والمسرحية، إلى جانب إتاحة الاطلاع على الكتب والمراجع المتنوعة التي تجوب بها المكتبة المتنقلة لدعم ثقافة القراءة وغرس حب المعرفة بين الأطفال والنشء والشباب.

وتأتي هذه الجولات استمرارًا لرسالة مكتبة مصر العامة بدمنهور في جعل الثقافة متاحة للجميع، ودعمًا لجهود محافظة البحيرة في توسيع دائرة الاستفادة من الأنشطة الثقافية والتعليمية داخل القرى والمراكز.

