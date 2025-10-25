محافظة البحيرة تواصل تطوير شبكة الطرق لتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتحسين كفاءة الطرق وتيسير حركة النقل والمواصلات، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية.

تواصل محافظة البحيرة جهودها للارتقاء بشبكة الطرق وتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، برئاسة نبيل عبدالقادر، بمتابعة أعمال استكمال رصف طريق ساسون، بطول 5000 متر مسطح، وبتكلفة إجمالية قدرها مليون و500 ألف جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار المتابعة الميدانية لسير العمل، لضمان تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير الفنية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن.