محافظات

محافظ البحيرة تعقد اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات ملفات التصالح والتقنين

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات أمام المواطنين، وتسهيل الإجراءات بما يحقق الصالح العام، ويضمن إنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت ممكن.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي وبحث آخر المستجدات الخاصة بملفي التقنين والتصالح.

بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية، والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لملفات التصالح بكل مركز، حيث حققت ثلاثة مراكز أعلى نسب إنجاز على مستوى المحافظة، وجاء في الصدارة مركز بدر بنسبة ٩٨٪، ثم إدكو بنسبة ٩٧.٤%، ثم الرحمانية بنسبة ٩٧.٢٩٪.
ووجهت المحافظ برفع معدلات الأداء وتحقيق النسب المستهدفة بجميع المراكز، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد متابعة ميدانية مكثفة لضمان الانتهاء من جميع الملفات في المواعيد المحددة.

وشددت على أهمية الدقة في استلام وتسجيل الملفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، مع التأكيد على ضرورة التدقيق في نموذج (٨) واستيفائه لكافة البيانات والمستندات قبل اعتماده رسميًا.

كما تم استعراض موقف ملفات التقنين ومناقشة التحديات التي تواجه العمل وسبل التغلب عليها، مع التأكيد على إزالة أي تعديات فى المهد.

