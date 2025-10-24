حاولت إنقاذه.. القصة الكاملة لإصابة ربة منزل وصغيرها بعد سقوطهما من الطابق الرابع بالبحيرة

شهدت مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حادث سقوط ربة منزل وطفلها الرضيع من شرفة الشقة سكنهما بالطابق الرابع، وتم نقل الزوجة وطفلها إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي في حالة حرجة وجار تقديم الإسعافات اللازمة لهما.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات شرطة النجدة بسقوط سيدة وطفلها من شرفة شقتها بناحية مساكن مبارك بمدينة إيتاي البارود مما تسبب في إصابتهما بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه في أثناء تواجد الزوجة وتدعى مها صبري رجب، 39 عاما، ربة منزل، بشرفة شقتها بالطابق الرابع بعقار مكون من خمسة طوابق وبرفقتها طفلها محمد عمر عام ونصف، سقط الطفل من يدها أعلى تنده بشرفة الطابق الثالث علوى، وفي أثناء محاولتها إنقاذه اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع مما أدى لحدوث إصابتهما بكسور ونزيف بالمخ وحالتهما العامة سيئة.

وتم نقل المصابان إلى المستشفى للعلاج، وبسؤال شهود الواقعة لم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.