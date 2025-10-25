غدا..مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب

ينظم حزب الجبهة الوطنية غدًا الأحد مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة البحيرة، دعمًا لمرشحيه على القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار خطة الحزب للتواصل مع المواطنين والتعريف برؤيته وبرنامجه الانتخابي.

ويقام المؤتمر تحت رعاية قيادات حزب الجبهة الوطنية، وبحضور عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، وسط حضور جماهيري منتظر من أبناء محافظة البحيرة دعمًا لمرشحي الحزب، وهما اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين.

وأكد الحزب حرصه على خوض تجربته الانتخابية الأولى في انتخابات مجلس النواب بروحٍ من الشفافية والمنافسة النزيهة، واختيار المرشحين بدراسة دقيقة تضمن تمثيلًا حقيقيًا لتطلعات المواطنين، وتعكس في الوقت ذاته رؤية الحزب وقيمه الوطنية.

وشدد الحزب على أنه حرص في اختيار مرشحيه على الالتزام بمعايير واضحة وموضوعية تستند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل المواطنين، مؤكدًا حرصه على إدارة العملية الانتخابية في إطار من الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للحملات الانتخابية والموضوعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأشار الحزب إلى ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته في اختيار الأجدر على ثمثيله تحت قبة البرلمان، مشددًا على أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية تمثل مسؤولية وطنية تسهم في ترسيخ الاستقرار واستكمال مسيرة البناء والتنمية.