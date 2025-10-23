قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزام غزة الإنساني.. القصة الكاملة لمقترح أمريكي جديد لعملية توزيع المساعدات
طفل شبرا الخيمة في الدارك ويب أمام جنايات الإتجار بالبشر بـ 3 قضايا
يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة
هند الضاوي: ما تفعله إسرائيل لا يختلف عن حقبة هتلر.. ونتنياهو يصدر المشاكل لترامب
دخل ثابت 5125 جنيهًا.. شهادات ادخار بنك مصر تبدأ بـ20.5%
العبوة بألف جنيه .. أزمة بنج الأسنان تتجدد.. والأطباء تستغيث بالحكومة
نائب الرئيس الأمريكي: التصويت على ضم الضفة الغربية لإسرائيل خطوة حمقاء.. فيديو
شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا
ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة الدقهلية عن النظام الفردي
الرئيس السيسي يوجه الشكر لملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال
إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط وخطوات التسجيل عبر دعم مصر
تعرف على الطرق البديلة بعد غلق امتداد المحور أمام جامعة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بعد إعلان الكشوف النهائية.. بدء الدعاية الانتخابية اليوم لانتخابات مجلس النواب 2025 - المرحلة الأولى

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني الكامل لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، عقب اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين، لتبدأ رسميًا فترة الدعاية الانتخابية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، بينما يبدأ الصمت الانتخابي يوم 6 نوفمبر المقبل، استعدادًا للتصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات.

تفاصيل المرحلة الأولى من الانتخابات

تُجرى عملية التصويت في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، بينما يُدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم يومي 10 و11 نوفمبر.
وتُعلن النتيجة الرسمية لهذه المرحلة يوم 18 نوفمبر، وهو الموعد نفسه الذي تُستأنف فيه فترة الدعاية لجولة الإعادة.

ويُسمح بتقديم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، وبحد أقصى حتى 20 نوفمبر، على أن تفصل فيها المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام، من 21 حتى 30 نوفمبر.

أما الصمت الانتخابي لجولة الإعادة فيبدأ يوم 30 نوفمبر، وتُجرى الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر 2025.

تفاصيل المرحلة الثانية من الانتخابات

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية يوم 6 نوفمبر، ويبدأ الصمت الانتخابي يوم 20 نوفمبر.
وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر.

ويجوز تقديم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 4 ديسمبر، وتفصل فيها المحكمة خلال الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر.

أما جولة الإعادة فتُجرى في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر 2025.

انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى من الانتخابات انتخابات مجلس النواب

