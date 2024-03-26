القاهرة للزيوت تقرر إيقاف إنتاج وبيع الصابون والمنظفات لمدة عام

قرر مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون الموافقة على إيقاف مؤقت لنشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعه المختلفة لمدة سنة.

كما قررت الشركة الموافقة على منح مشتري أرض مصنع غمرة خصما 5% إضافية، بالإضافة إلى خصم الـ 15% المذكور بالبند السابع بكراسة الشروط، ليصبح إجمالي الخصم 20% على نسبة الـ 50% الباقية، وذلك مقابل السداد الفوري لباقي ثمن البيع، وفقًا لبيان الشركة اليومي المرسل إلى البورصة.

وحسب إفصاح الشركة بالبورصة في ديسمبر الماضي، تأتي قيمة الزيادة في رأس المال المصدر 78 مليون جنيه لقدامى المساهمين نقدًا أو باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين بالقيمة الأسمية للسهم البالغة 10 قروش، بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 0.25 قرش للسهم مع إعمال حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي وتعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة المصرية.