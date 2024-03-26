السكرتير العام المساعد لبني سويف يشرف على حملة لمتابعة توافر السلع الأساسية

أشرف السكرتير العام المساعد لبني سويف، على الزيارة الميدانية التي قامت بها مجموعة العمل المُصغرة ، التي تختص بمراجعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال منظومة عمل ميدانية ومكتبية تقوم برصد ذلك بشكل يومي، وذلك في إطار تفعيل توجيهات رئاسة مجلس الوزراء وطبقا للكتاب الدوري رقم 62 لسنة 2024 الصادر من وزارة التنمية المحلية.



قامت مجموعة العمل ويالتزامن مع قيام لجنة حماية المستهلك ، تحت إشراف وبحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،بالمرور على الأسواق والمحلات والأنشطة التجارية ، لمتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية والتفتيش والمراقبة على الأسواق ومتابعة جودة السلع وتوافراها بالأسعار المناسبة ، وفي وجود : الأستاذ أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف ، الدكتور علاء سعيد "مقرر مجموعة العمل "مدير وحدة التنمية الاقتصادية والتعاون ومشرف الأسواق والمعارض ، الأستاذ إبراهيم ريس قسم المتابعة الميدانية وعضو وحدة حياة كريمة بالديوان العام ، مسؤولو التموين والصحة والطب البيطري والبيئة وباقي أعضاء لجنة حماية المستهلك ومجموعة العمل

وتم متابعة والاطمئنان على توافر السلع السبع الأساسية ، التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء : زيت الخليط، والفول، والأرز، ، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، وذلك من حيث مدى توافرها والكفاية منها باليوم، ومتوسط سعرها في المنافذ الحكومية، ومتوسط السعر الحر في المحلات والسوبر ماركت.

من جانبه أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ" د.محمد هاني غنيم " بتكثيف حملات الرقابة التموينية وتفعيل خطوط الشكاوى للإبلاغ عن أية مخالفات تموينية، خاصة فيما يتعلق بمحاولات احتكار للسلع الاستراتيجية والغش التجاري وعدم الإعلان عن أسعار السلع وغيرها من المخالفات التي تؤثر على جهود الدولة في هذا المجال، وتكون لها تأثير سلبي على مدى توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والتموينية.

وفي نفس السياق ، تابع السكرتير العام المساعد نتائج الحملة التي قامت بها لجنة حماية المستهلك على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع بمدينة بني سويف، والتي أسفرت عن ضبط والتحفظ على كميات من المواد والسلع الغذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات دالة على مصدرها، عبارة عن 350كجم لحوم منتهية الصلاحية، بجانب تحرير 17محضرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، وعدم وجود شهادات صحية سارية

من جهته أشار السكرتير العام المساعد، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعليمات محافظ بني سويف ،بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بتكثيف الحملات على الأسواق والسلع والمحال التجارية لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية ، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين عن طريق التوسع في منافذ ومعارض بيع السلع ، خاصة خلال الشهر الكريم ، وذلك بالتوازي مع الحملات التي تنفذها أجهزة وإدارات ومكاتب التموين على مستوى المحافظة ،فى إطار خطة المحافظة في هذا الجانب.