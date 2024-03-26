الجيش الباكستاني: حوادث الإرهاب في البلاد تهدف لزعزعة الوضع الأمني

قال الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، حوادث الإرهاب الأخيرة في باكستان هي أعمال غادرة تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع الأمني الداخلي.

وأكد الجيش الباكستاني، أن حوادث الإرهاب الأخيرة تستهدف مشاريع استراتيجية ومواقع حساسة حيوية للتقدم الاقتصادي.

ولفت الجيش الباكستاني، أن الهجمات هي "جهد ممنهج" لتأخير تقدمنا وزرع الخلاف بيننا وبين وحلفائنا الاستراتيجيين وأبرزهم الصين.

وأضاف الجيش الباكستاني، أنه يوجد بعض العناصر الأجنبية متواطئة في مساعدة وتحريض الإرهاب في باكستان مدفوعة بمصالحها الخاصة.

وشدد الجيش الباكستاني، على أنه بدعم من الصين، سيضمن محاسبة جميع المتورطين في مساعدة الإرهاب.