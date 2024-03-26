لمدة 3 أيام.. تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الخاصة بكوبري صحارى الأهرام

قررت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، إجراء تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الخاصة بكوبرى صحارى الأهرام المستحدث.

تقوم الإدارة العامة للمرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لاستكمال أعمال رفع 4 كمرة معدنية خاصة بكوبرى صحارى الأهرام المستحدث بالجيزة.

وأفادت مرور الجيزة بأن الأعمال الجارية تستلزم تحويل حركة سير المركبات القادمة من وصلة حازم حسن (طريق صحارى الأهرام) لاستخدام منزل وصلة حازم حسن المؤدية إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى اتجاه ميدان الرماية ثم الدوران والعودة إتجاه طريق الإسكندرية.

وقال مصدر أمنى، يتم تنفيذ الأعمال إعتبارًا من الساعة 11 مساء الأربعاء الموافق 27 /3/2024 وحتى الساعة 11مساء السبت 30 /3/2024.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.