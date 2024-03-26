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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

صدى البلد

في قفص المحكمة وقف دجال الجيزة ينتظر مصيره بعد التهامه جسد ابنة صديقه الذي قدمها له قربانا للجن من أجل فتح مقبرة أثرية، إلا أن القدر كان له رأي آخر عندما قبض روحه ملك الموت فصدر حكم السماء قبل حكم الأرض.

أمام الدائرة 23 جنايات الجيزة، لفظ الدجال المتهم باغتـ.صاب ابنة صديقه أمام عيني والدها وبمباركته أنفاسه الأخيرة أثناء وقوفه في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمته.

وتسلمت المحكمة في جلسة اليوم، الثلاثاء، التقرير الطبي المبدئي حول سبب الوفاة، حيث إن المتهم توفى في قفص الاتهام خلال نظر القضية منذ ما يقرب من شهر خلال جلسة محاكمته السابقة.

وجاء في التقرير أن المتهم أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وتسبب ذلك في حدوث الوفاة، وأن المتهم لم يعاني من أي أمراض مزمنة.

وفي العام الماضي في ذات الأيام من شهر مارس، لفظ الأب المتهم بالاشتراك مع دجال الجيزة فى هتك عرض ابنته وإفقادها عذريتها بدعوى تنفيذ أوامر الجن للبحث عن الآثار، أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بعد تدهور حالته النفسية جراء ما ارتكبه بحق ابنته.

 

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وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3690 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، أن المتهم «ع. ال»، 44 سنة، عامل، تعدى على المجنى عليها الطفلة «ف. ا»، حيث تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من سيدة يفيد بهتك عرض طفلتها على يد دجال بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الأب مشترك في ارتكاب الجريمة بصحبة الدجال، ونجح رجال المباحث في القبض عليهما واقتيادهما لديوان القسم.

بعد عمل التحريات اللازمة حول الواقعة، تبين للأجهزة المختصة، أن الأهالي أوهموا والد الطفلة أن بيته مبنٍ فوق مقبرة أثرية، كما طلبوا منه الاستعانة بدجال لاستخراج الآثار، وعندما بدأ الدجال في عمله طلب من والد الطفلة إحضار الطفلة لتقديمها قربانا للجن، كما أقنعه أن الجن يأمره بمعاشرة الفتاة، من أجل فتح مقبرة اثرية فسمح الأب للدجال بانتهاك جسد ابنته أمام عينيه وبمباركة منه.

وبمواجهة الأب والدجال من قبل الجهات المعنية، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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