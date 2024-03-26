قرار عاجل من النيابة في وفاة محاسب وطفليه التوأم ببولاق الدكرور.. صورة

صرحت النيابة العامة ببولاق الدكرور بدفن جثث محاسب وطفليه التوأم عقب مصرعهم في حريق شقتهم، وانتدبت خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان اسبابه وملابساته.

وشهدت منطقة بولاق الدكرور مأساة راح ضحيتها محاسب وطفليه التوأم بعد التهام النيران لشقتهم عقب لعب احد الطفلين بولاعة واشتعال النيران في أثاث الشقة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع محاسب وابنيه التوأم بينما نجت الزوجة.

وبعمل التحريات تبين أنه أثناء لهو طفل من المتوفين بالولاعة امتدت النيران إلى الشقة، وتسببت في وفاة الزوج وأبنائه، والمتوفين هم آرميا فرحات، 29 عاما، محاسب, وابنيه التوأم، كيفين وكيرلس، 6 أعوام.

وقالت الزوجة، ماريان عاطف، إنها كانت في غرفة النوم، بينما كان طفلها يلعب بـ"ولاعة"، واشتعلت النيران بالمفروشات وامتدت للأثاث في باقي الشقة، وحاول زوجها إطفاءها، لكن الحريق أجهز عليه وعلى ابنيهما.

تم نقل المتوفين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.