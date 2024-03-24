ولع في البيت وأمه وأخته جواه.. لعنة الميراث تحل على بولاق الدكرور



انتقم شاب من اسرته بسبب خلافات حول الميراث فقام باشعال النيران في شقتهم بمنطقة بولاق الدكرور ما اسفر عن اصابة والدته وشقيقته بحروق وتم نقلهما الى المستشفى.



تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلي محل الواقعة مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، والذي خلف وراءه إصابة ربة منزل وابنتها بحروق شديدة.

وبعمل التحريات، تبين أن نجل المصابة الأولي وشقيق الثانية وراء إرتكاب الواقعة، بسبب خلافات على الميراث، وتم ضبط المتهم، واقتياده إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.