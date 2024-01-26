بشتغل مع الستات بس.. دجال الجيزة يوهم ضحاياه برد المطلقة وجلب الحبيب

"أنا بشتغل مع الستات بس عشان سهل السيطرة عليهم".. بهذه الكلمات أدلى دجال الجيزة باعتراف تفصيلية عقب القاء القبض عليه بسبب ارتكابه جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بعد اتهامهم بعمل أسحار لهم مقابل مبالغ مالية.

وقال المتهم " ح. أ" انه انشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لاستقطاب الاشخاص بعد ايهامهم بقدرته على علاجهم وحل مشاكلهم واضاف انه يستهدف السيدات خاصة لاعتقادهن في السحر والأعمال وينشر اعلانات عن قدرته على جلب الحبيب ورد المطلقة والمساعدة على الانجاب.

ونجح رجال مكافحة الآداب العامة، بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على دجال يدعى "ح.ا" أدمن صفحة تحمل نفس الاسم، خصصها للنصب على المواطنين واستقطاب النساء اللاتي يشعرن بالتفكك الأسري ورد المطلقات وعودة الغائب في منطقة الجيزة، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأفادت التحقيقات أن اصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، واوهم ضحاياه بقدرته على حل مشاكلهم، وتمكنه من إتمام عمليات الزواج للسيدات، مقابل مبالغ مالية من المجني عليهم.