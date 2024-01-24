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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"لقيتها جنب صندوق قمامة".. أب يترك طفلته بالشارع ليهرب من مسئولية رعايتها

صدى البلد

شهدت مدينة اوسيم واقعة مؤلمة عندما تخلى أب عن ابنته وتركها في الشارع مع بائعة فول؛ بحجة أنه عثر عليها بجوار صندوق قمامة، وكشفت مباحث الجيزة جريمته بعد تحريات موسعة. 

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مركز شرطة أوسيم بإبلاغ محامٍ وبرفقته سيدة بائعة فول، والتي قالت إنها فوجئت بشاب يحضر إليها طفلة تبلغ من العمر حوالي عامين ونصف، وتركها بجوارها بعدما أخبرها أنه عثر عليها في الشارع بجوار صندوق قمامة، وكانت الكلاب الضالة ستنهش جسدها الصغير، وطلب منها رعايتها ثم انصرف قبل أن تحاول السيدة منعه. 

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لبيان ملابسات الواقعة لعدم منطقية رواية الشاب الذي تخلى عن الطفلة، بعد عدة ساعات كشفت التحريات بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مجدي موسى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة عن هوية الشاب ليتبين أنه والد الطفلة، وانه من تخلى عنها وتركها في الشارع. 

ونجحت قوة امنية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم، في إلقاء القبض على الأب والذي اعترف بتفاصيل جريمته، وقال إن لديه طفلتين ٤ سنوات، وسنتين ونصف، وأنه انفصل عن زوجته منذ عامين بعد إنجابها طفلتها الصغيرة مباشرة، وتركت طفلتيها له، وأنه كان يقيم برفقة والدته ونظرا لتعاطيه المخدرات لم يكن يمتلك المال بصفة دائمة. 

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وأضاف الأب، أن ابنته الكبرى أسقطت شقيقتها من أعلى السرير فاصابتها بكسر في قدمها فتوجهت بها الى صيدلية قريبة فاخبروني بضرورة توقيع الكشف الطبي عليها في عيادة العظام اعلى الصيدلية لاصابتها بكسر في القدم وعندما صعد الى العيادة علم ان الكشف ثمنه ١٢٠ جنيها؛ ونظرا لعدم امتلاكه المبلغ علاوة على استفزاز والدته له لعدم قدرته على الانفاق على طفلتيه قرر التخلي عنها وتركها في الشارع. 

وقال المتهم إنه سار بها لفترة حتى شاهد سيدة تبيع الفول فتركها لها بعدما ادعى عثوره عليها بالشارع وفر هاربا قبل أن تسأله عنها، تم تحرير محضر بالواقعة واحيل الأب المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

عاطل يترك طفلته اوسيم مباحث الجيزة مديرية امن الجيزة مركز شرطة أوسيم

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