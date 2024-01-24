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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل جديدة في سقوط لوحة إعلانات ضخمة بجوار سنترال المريوطية.. فيديو

صدى البلد

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في سقوط لوحة إعلانات ضخمة بجوار سنترال المريوطية والتي أسفرت عن إصابة ٤ أشخاص. 

وطلبت النيابة استدعاء المسئولين عن تركيب الاعلان من شركة الدعاية لسؤالهم حول مدة تركيبها وسبب انهيارها بتلك الطريقة. 

وسقطت لوحة إعلانات ضخمة بمنتصف الشارع بجوار سنترال المريوطية ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص وتهشم سيارة.

 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بسقوط لافتة إعلانات ضخمة بجوار سنترال المريوطية في الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص وكشف الملابسات ونقل المصابين إلى المستشفيات.

 

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، سقوط لافتة إعلانات ضخمة تزن أكثر من طن، بجوار سنترال المريوطية، على سيارة ما نتج عنه تدمير السيارة بالكامل وإصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج ورفع حطام اللافتة.

المريوطية سنترال المريوطية سقوط لوحة إعلانات النيابة العامة

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