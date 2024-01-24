بعد دهس سيارات بـ مقطورة على الدائري | حادث جديد في المريوطية ..صور

حادث جديد في المريوطية، بعد مضي أقل من 24 ساعة على حادث الدائري في المريوطية، والذي شهد دهس سيارة نقل بمقطورة لعدد من السيارات، حيث سقطت لوحة إعلانات ضخمة بمنتصف الشارع بجوار سنترال المريوطية مما نتج عنه إصابة 4 أشخاص وتهشم سيارة.

انهيار لوحة إعلانات ضخمة في المريوطية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط لافتة إعلانات ضخمة بجوار سنترال المريوطية في الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص وكشف الملابسات ونقل المصابيين إلى المستشفيات.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة سقوط لافتة إعلانات ضخمة تزن أكثر من طن، بجوار سنترال المريوطية، على سيارة مما نتج عنه تدمير السيارة بالكامل وإصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج ورفع حطام اللافتة.

حادث لوحة إعلانات المريوطية

حادث لوحة إعلانات المريوطية

حادث لوحة إعلانات المريوطية

حادث لوحة إعلانات المريوطية

حادث لوحة إعلانات المريوطية

حادث لوحة إعلانات المريوطية

حادث لوحة إعلانات المريوطية

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة كشفت تفاصيل حادث المريوطية، الذي وقع على الطريق الدائري في الجيزة، حيث تبين من التحريات دهس سيارة مقطورة لعدد من السيارات، حيث قامت أجهزة المرور برفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وقالت مصادر لـ صدى البلد إن الحادث نتج عنه إصابة 5 أشخاص، جراء تصادم مقطورة بـ 8 سيارات على الطريق الدائري، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق تضمن ورود بلاغ أفاد بإصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات على الطريق الدائري أعلى المريوطية، وسقوط سيارتين على مطلع الكوبري من أعلى الطريق الدائري، ووقوع إصابات.

على الفور دفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات المرور وأوناش المرور إلى موقع الحادث على الطريق الدائري في المريوطية، وتبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات أعلى الطريق ما نتج عنه تهشم السيارات تماما ووقوع إصابات بين قائدي وراكبي السيارات.

وشرحت المعاينة التي أجرتها أجهزة المرور في حادث الطريق الدائري في المريوطية، أنه أثناء توقف الحركة المرورية على الطريق ظهرت سيارة نقل بمقطورة اصطدمت بالسيارات المتوقفة ما نتج عنه انقلاب سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص من أعلى الطريق إلى مطلع الطريق الدائري.

كما تبين من التحريات اصطدام السيارة النقل في حادث الطريق الدائري في المريوطية بأكثر من 8 سيارات ما بين ملاكي وميكروباص، وجار رفع حطام الحادث حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات.

