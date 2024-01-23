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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. مقطورة تدهس عددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

حادث المريوطية -
حادث المريوطية - أرشيفية

شهد الطريق الدائري أعلى المريوطية حادثا مأساويا، حيث دهست سيارة نقل بمقطورة عددا من السيارات ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص جراء الحادث.

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سيارة نقل تدهس عددا من السيارات على الطريق الدائري

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق تضمن ورود بلاغ أفاد بإصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات على الطريق الدائري أعلى المريوطية، وسقوط سيارتين على مطلع الكوبري من أعلى الطريق الدائري، ووقوع إصابات.

حادث الطريق الدائري في المريوطية
حادث الطريق الدائري في المريوطية
حادث الطريق الدائري في المريوطية

على الفور دفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات المرور وأوناش المرور إلى موقع الحادث على الطريق الدائري في المريوطية، وتبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات أعلى الطريق ما نتج عنه تهشم السيارات تماما ووقوع إصابات بين قائدي وراكبي السيارات.

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وشرحت المعاينة التي أجرتها أجهزة المرور في حادث الطريق الدائري في المريوطية، أنه أثناء توقف الحركة المرورية على الطريق ظهرت سيارة نقل بمقطورة اصطدمت بالسيارات المتوقفة ما نتج عنه انقلاب سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص من أعلى الطريق إلى مطلع الطريق الدائري.

حادث الطريق الدائري في المريوطية
حادث الطريق الدائري في المريوطية

كما تبين من التحريات اصطدام السيارة النقل في حادث الطريق الدائري في المريوطية بأكثر من 8 سيارات ما بين ملاكي وميكروباص، وجار رفع حطام الحادث حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

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