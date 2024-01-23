المشدد 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ أحداث شغب السلام

عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، المتهم محمد صلاح منصور حضوريا بالسجن المشدد 3 سنوات، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة، في إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام".

اتهمت النيابة العامة خلال التحقيقات، 32 متهما بأنهم في يوم 6 يونيو 2017 بدائرة قسم شرطة السلام ثان ـ محافظة القاهرة، المتهمين من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض، حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث والعشرين والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر ولم يبلغوا الثمانية عشر عاما في حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها .

كما اتهمت النيابة المتهمين باستعمال المفرقعات إستعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان، وإستعمال المفرقعات إستعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧ ، و سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " الثابتة بمعاينة النيابة العامة.

ووجهت النيابة للمتهمين إقامة تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام خطر بقصد إرتكاب الجرائم – محل الإتهامات التالية و التأثير على السلطات في أعمالها بأن كان ذلك بالقوة حال حملهم أسلحة نارية و بيضاء و نتج عن ذلك تخريب عمدي لأملاك عامة، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين" أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة السلام ثان" لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم " حماية ديوان القسم و ضبطهم " و التعدي علي أفراد وضباط الشرطة محدثين ما بهم من إصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بإستخدام أسلحة نارية و بيضاء – تالي وصفها ولم يبلغوا مقصدهم من ذلك.

وكذلك واجه المتهمين إتهامات تخريب أملاك عامة و مخصصة للمرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧ ، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " عمداً بأن أحدثوا ما بهما من تلفيات الواردة بمعانية النيابة العامة، وتعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة 9957/ب14 ، سيارة الإسعاف رقم ط ه، وإحداث إصابة المجني عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – و الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة، وحيازة و إحراز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية - محل الإتهام السابق - حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم.

ووجهت النيابة للمتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية خرطوش حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، واستعراض القوة والتلويح بالعنف و إستخدامه ضد ضباط و أفراد الشرطة بقصد ترويعهم وتخويفهم و إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم و التأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم و إرغامهم علي الإمتناع عن القيام بعملهم و مقاومتهم و تكدير أمنهم و سكينتهم وسلامتهم و تعريضهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية و بيضاء تالي وصفها – وقد وقع بناء على إرتكاب تلك الجريمة الجرائم.

كذلك حيازة وإحراز أسلحة بيضاء – أدوات مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص " حجارة و زجاجات مولوتوف " بدون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية، بأن حرض المتهمين من الأول إلي الرابع باقي المتهمين على التوجه الي ديوان القسم وبحوزتهم الأسلحة والأدوات السابق ذكرها وارتكاب الافعال محل الاتهامات السابقة وقد تمت تلك الجرائم بناء على ذلك التحريض.