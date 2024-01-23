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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لـ8 متهمين والمشدد لـ5 آخرين في خلية المطرية

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، بحكمها على 14 متهمًا بـ"خلية المطرية الإرهابية".

 

وعاقبت المحكمة كلا من طارق رجب وسمير عبدالرؤوف ومحمود السيد ومحمد عبدالله وعوض حسين عوض ووليد نظيم وأيمن عبدالعظيم وإسماعيل السيد بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، كما عاقبت كلا من إكرامي يوسف وهشام عبدالمقصود وعبداللطيف غريب ومحمد صابر بالسجن المشدد 15 عاما، وعبدالرحمن خضر بالسجن المشدد 5 سنوات، وأسامة إبراهيم خضر بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

المطرية الانضمام إلى جماعة إرهابية الدائرة الثالثة إرهاب محكمة الجنايات قيادة جماعة جماعة إرهابية

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