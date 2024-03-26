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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طاقة النواب: السيسي حقق نهضة صناعية وتنموية لم يسبق لها مثيل

محمد الجبلاوي، عضو
محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

قال محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ١٠ أعوام شهد العديد من الانجازات، رغم العديد من التحديات والظروف الصعبة التي شهدها العالم والمنطقة، موضحًا أن الرئيس السيسي استطاع ان يحقق نهضة صناعية وتنموية لم يسبق لها مثيل في أصعب الظروف.

 

وأكد الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن عهد الرئيس السيسي حافل بالإنجازات حيث أن  مبادرة حياة كريمة استطاعت ان تغير شكل الريف المصري والقضاء علي المناطق العشوائية ، وتصميم العاصمة الإدارية الجديدة على طراز ينافس به عالميا ، ومحطة الضبعة النووية، وحقل ظهر، بخلاف مشروعات الإسكان الإجتماعى الذي استطاع ان يحل من خلالها مشاكل ملايين المصريين وتعمير المناطق النائية، وتنفيذ  منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار، ومبادرة 100 مليون صحة، وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، والقضاء علي فيرس سي نهائيا ، مشيرا الي ان هناك الكثير من الإنجازات .

 

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه لولا الاجراءات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس السيسي خلال فترة حكمه لم تكن هناك نهضة اقتصادية او صناعية ، فهناك اهتمام واضح بالاقتصاد المصري والنهوض بالصناعة، مضيفا أن مصر أصبحت قبلة المستثمرين من خلال التيسيرات الصناعية أمام المستثمرين سواء داخل مصر او خارجها ، مشيدًا بنجاح الدولة المصرية في إنشاء العديد من المناطق الصناعية في اغلب محافظات مصر.

محمد الجبلاوي لجنة الطاقة مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي

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