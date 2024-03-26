الأول في الجامعات المصرية| بدء تفعيل نادى المنصورة الجديد

وافق مجلس جامعة المنصورة بجلسته رقم ٦٠٩، بتاريخ 25 مارس برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، على بدء تفعيل نادى جامعة المنصورة الرياضي، طبقا لقانون الهيئات الرياضية رقم 71 لسنة ٢٠١٧.



تأتي هذه الموافقة لاتخاذ الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لتنفيذ المباني الإنشائية للنادي، ودخوله الخدمة، ليقدم خدمات الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية والثقافية لأعضائه من منسوبي جامعة المنصورة.

وأكدالدكتور شريف خاطر أن تفعيل النادي يأتي في إطار الرؤية التطويرية لجامعة المنصورة والتي تقوم على الاستفادة القصوى من إمكانياتها وحرص الجامعة على تقديم كافة الخدمات لمنسوبي الجامعة وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والتميز في مجال الرياضة.

وأوضح أن النادي أشهر للمرة الأولى عام ١٩٧٦، وتوالت جهود إدارات الجامعة المتعاقبة من أجل تفعيل النادي والأنشطة الرياضية المختلفة وتم اشهاره من وزارة الشباب والرياضة برقم ٥٦٥ لسنة ۲۰۱۹، ليكون بذلك أول نادى رياضي بالجامعات المصرية كأحد الروافد الرياضية وأحد نقاط مساهمة جامعة المنصورة في المنظومة الرياضية وتؤهله للمنافسات في كافة الألعاب الرياضية على كافة مستويات البطولات المحلية والدولية بجميع الاتحادات وبما يؤهل لإعداد أجيال رياضية متميزة في مختلف الألعاب الرياضية.



وأشار أن جامعة المنصورة تتميز بوجود القرية الأولمبية تضم منشآت رياضية عالية المستوى وتشمل ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات لتمكين منسوبى الجامعة من ممارسة الرياضة.