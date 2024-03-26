كان الله حارسه.. الشيخ ابراهيم الدسوقي: رسول الله تعرض لكل أنواع الأذى

خصص برنامج "إحنا لبعض" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية نهال طايل، فقرة خاصة عن فضل الصدقات مع الشيخ ابراهيم الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف.

وقال الشيخ إبراهيم الدسوقي، إن الله عز وجل كرم رسول الله على سائر البشر، فالله عز وجل كرمه خلقا وخُلقا وزوج وأب، متابعا: رسول الله لم يتعرض لأي أذى إلا وكان الله ناصره.

وأكمل: رسول الله كان يمشي بحراسة، مستشهدا بقول الله عز وجل :"يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ".

وأوضح أن رسول الله تعرض لكل أنواع الإيذاء، سواء كان شخصيا او بدنيا أو لفظا، الأذى شمل كل شيء، حتى زوجاته.